Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "C'è tanta voglia di lavorare per migliorarsi. Si sta lavorando forte e bene, ed è importante: sapevamo cosa ci aspettava con il nuovo allenatore e si è visto subito fin dal primo allenamento. Quello che sappiamo è che dobbiamo lavorare fin dal primo giorno al massimo perché il nostro obiettivo è lottare per i primi posti. Ho sempre detto che volevo rimanere qui, sono felice di esser qui. Con il nuovo allenatore potrebbe esserci un nuovo sistema di gioco per cui dobbiamo stare molto attenti: lavoriamo anche per questo, per fare sempre meglio".