Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato dopo il successo contro il Rapid Vienna e la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League ai microfoni di Sky Sport: "Se Icardi è venuto a festeggiare nello spogliatoio? Io sono andato subito a fare il controllo antidoping quindi non lo so".



Il salto di qualità dell'Inter? "Le ultime partite sono state importanti: ora lottiamo tutti insieme fino alla fine. Questo è il vero salto di qualità. Abbiamo parlato spesso negli spogliatoi dei nostri errori, non c'è una spiegazione ma è fondamentale credere tutti nella voglia di onorare la maglia".



La crescita? "Quando gioco, do sempre il massimo. Questo deve essere dentro ogni calciatore. Quando prendo palla, cerco di non fare fallo e far ripartire la squadra. La mia crescita è nata da qui, ma devi sempre avere la fiducia del tecnico".



Il contratto? "Ho un grande rapporto con la società, siamo vicini al rinnovo".