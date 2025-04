Sky - Atalanta-Lecce si gioca: programmata la partenza per Bergamo

Getty Images

Il Lecce ha programmato la partenza per Bergamo per la partita contro l'Atalanta di domenica 27 aprile delle 20:45. I salentini, che erano rientrati a Lecce giovedì 24 aprile dopo la morte del fisioterapista Graziano Fiorita, avrebbero voluto spostare la partita a dopo il funerale, anche perchè i bergamaschi non hanno impegni infrasettimanali.

SI GIOCA - Alla fine, come riporta Sky Sport, il Lecce ha rinviato la partenza a domenica mattina nella speranza di ottenere un ulteriore rinvio. La gara, però, inizialmente in programma il 25 aprile e spostata al 27, è stata confermata dalla Lega e rimane fissata per la sera alle 20:45. Il Lecce non avrebbe voluto giocare dopo il lutto che ha colpito una figura storica della società giallorossa, molto legata ai calciatori e a tutto lo staff.

LECCE IN LUTTO, LA PROTESTA DEI TIFOSI

GLI SVILUPPI - Il Lecce giovedì 24 aprile, dopo la scomparsa di Fiorita, aveva fatto immediato ritorno in Salento, ottenendo il rinvio della partita. La Lega ha riprogrammato il match appena due giorni dopo, andando anche contro la richiesta del Lecce di aspettare almeno il funerale di FIorita prima di far tornare in campo la squadra di Marco Giampaolo, che né ieri né giovedì si è allenato.

LA PROTESTA DEI TIFOSI - I tifosi si sono fatti sentire, schierandosi per la non disputa dell'incontro e ricevendo anche l'appoggio dei molti tifosi dell'Atalanta. Inoltre, nel pomeriggio del 25 aprile, era apparso un duro striscione contro la Lega fuori dallo stadio Via del Mare: "Non scendere in campo l'unica cosa da fare. Lega infame, Lecce ti schifa".