Champions, Europa League, la nuova Conference League, Serie B e calcio estero. Già, ma dove vederle? Se fino a qualche anno fa bastava avere un abbonamento alla pay-tv per avere tutto a disposizione, quella appena iniziata- Il calcio 2.0 sarà sempre più fruibile in streaming, un'abitudine e non più una novità. E se non dovesse funzionare il satellite, ci pensa il digitale terrestre a non farvi perdere nulla (il canale 409 di Dazn è già attivo). Per vedere i due anticipi di oggi servirà un decoder e una fibra potente:: con questo abbonamento si può vedere la Serie A attraverso l'app Dazn (Tim ha supportato l’acquisto triennale da parte di Dazn dei diritti della Serie A pagati 840 milioni, di cui 340 garantiti da Tim), 104 partite di Champions grazie a un accordo con Mediaset per l'app Infinity, l’Europa League, il meglio della Conference League, la Serie B e la Liga tutto ereditato da Dazn.- E proprio Dazn ha dato la possibilità ai vecchi clienti di aderire alla nuova offerta da 29,99 euro al mese (a luglio era scontata a 19,99), con la possibilità - per tutti - di creare card prepagate da uno, tre o sei mesi d'abbonamento. La piattaforma di streaming ha tutta la, l’, lasul canale YouTube e la. Dazn ha creato anche delle card prepagate: 1, 3 e 6 mesi di abbonamento.- E Sky? Il pacchetto calcio costa 5 euro, trasmetterà più di 800 partite tra calcio italiano ed estero:(il posticipo di sabato sera, il lunch match di domenica e il Monday Night) in coesclusiva con Dazn, 121 partite di, tutta l', la, la; e poi:Inoltre, per i locali pubblici e i clienti business è attivo il canale Sky Sport Bar (ch 215, 216 e 218). E anche Tim ha raggiunto l'accordo con Dazn per un ’ o fferta p er i locali nel circuito Horeca su TimVision.- La, la(Italia 1 e canale 20) che trasmetterà anche 16 partite di Champions il martedì sera oltre alla finale. Inoltre, attraverso l'app Infinity, su Mediaset saranno disponibili anche le 104 sfide di Champions. Per vedere le altre 16 gare di Champions invece - e tra queste ci sarà sempre una partita di un'italiana - servirà l'abbonamento ad Amazon Prime Video (quello classico a 36 euro l'anno, non c'è un pacchetto specifico).