È arrivato l’ok. Dunque, secondo quanto previsto da un emendamento a firma di Claudio Lotito (approvato con riformulazione al decreto milleproroghe) ci sarà presto il via libera alla proroga da 3 a 5 anni anche per i contratti per i diritti tv dello sport in corso “ove sussistano ragioni economiche” e “previa indagine di mercato finalizzata a verificare se altri operatori possano offrire condizioni migliorative”.



LA MISURA - Si tratta di un provvedimento che adegua anche i contratti in essere alla normativa in materia che ha recentemente modificato la legge Melandri, allungando da tre a cinque anni la durata dei contratti di licenza per i diritti tv dei campionati professionistici sportivi. Niente da fare, al contrario, per la stretta, con il blocco entro 30 minuti da parte degli Internet service provider degli indirizzi Ip che trasmettono eventi sportivi live piratati avanzata da Forza Italia.