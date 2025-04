Musiala salta anche il ritorno con l'Inter. Ufficiale: si tratta di strappo al tendine del ginocchio

Getty Images

. L'infortunio al tendine del ginocchio rimediato dal centrocampista del Bayern Monacoè subito parso serio e il ds bavarese Max Eberl ha escluso un recupero per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter l'8 aprile. Ma non sarà solo quella la partita da giocare senza il talentuoso classe 2004.- "L'FC Bayern sarà senza Jamalper il momento. Dopo una scansione da parte del team medico dei campioni di Germaniada record, è stato confermato che l'attaccante 22enne ha subito unodurante la vittoria per 3-1 contro l'FC Augsburg in Bundesliga venerdì sera".

- Secondo quanto riporta Sky Germania, infatti,, mantenendo una flebile speranza di recuperare per un'eventuale finale da giocare in casa, all'Allianz Arena il 31 maggio. In caso contrario, lo rivedremo al Mondiale per Club nel mese di giugno.Musiala si aggiunge dunque atra i giocatori sicuramente indisponibili per martedì contro i nerazzurri, mentre Neuer, Pavlovic e Kane rimangono da valutare per via dei rispettivi acciacchi e condizioni.