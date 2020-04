Sky guarda anche agli abbonati, durante l’emergenza coronavirus. Vista l’assenza di partite ed eventi sportivi live, infatti, la paytv di Comcast ha pensato di attivare una opzione per gli abbonati a Sky Calcio e Sport, garantendo uno sconto sul pagamento. “In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino”, scrive Sky. “Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20€ al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile”. Sky quindi fornisce uno sconto di 15,20 euro al mese per gli abbonati a Sky Calcio e Sport. Se hai un solo pacchetto tra Sky Sport o Sky Calcio puoi mantenerlo e richiedere uno sconto di 7,60 euro.



Per poter usufruire dello sconto, bisognerà accedere alla propria pagina personale su Sky Fai Da Te. Una volta entrati, bisognerà entrare nella pagina riferita alle Promozioni: sarà disponibile l’opzione “sconto Coronavirus”, in cui bisognerà poi schiacciare il tasto “richiedi lo sconto” e, nella nuova pagina, dare la conferma della richiesta dello sconto. Una volta dato l’ok, comparirà la pagina con scritto “L’operazione è andata a buon fine”.