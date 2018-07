L'addio è stato ancora più fragoroso perché silenzioso: Massimo Mauro, ex calciatore tra le altre di Juve e Napoli, dice addio a Sky, suo malgrado e sbattendo la porta. Secondo quanto riportato da Repubblica il mancato rinnovo dell'opinionista è arrivato per volontà unilaterale dei vertici della piattaforma televisiva e il dirigente sportivo, politico e commentatore, non l'ha affatto presa bene: un commiato dopo 13 anni e un saluto alla compagnia non certamente sereno.



DAL VAR ALLE POLEMICHE: UNA VOCE FUORI DAL CORO - Sky infatti non sarebbe più stata soddisfatta nel proseguire nella collaborazione: l'ex opinionista è sempre stato uno dei più discussi in assoluto. Al momento non sono stati evidenziati i motivi alla base della decisione del colosso americano, tuttavia potrebbero esserci non pochi strascichi. Ci sarebbero infatti state delle frizioni tra l’ex Napoli e Juventus e la dirigenza, tali da arrivare al punto di rottura: una scelta qualitativa o semplicemente un modo di eliminare una delle voci capaci di distinguersi su diverse argomentazioni, come ad esempio l'utilizzo del VAR.



IL MANGIA-ALLENATORI: DA BENITEZ A SPALLETTI - Il conduttore è stato spesso protagonista di situazioni poco simpatiche o di gaffe, come ad esempio quella volta in cui si mise a gesticolare durante un 'intervista al tecnico dell'Inter Spalletti oppure quando criticò duramente con termini esagerati proprio l'ausilio elettronico agli arbitri, introdotto in questa stagione e definito "la rovina del calcio". Mauro da calciatore ha giocato nella Juve per quattro stagioni e anche nel Napoli per lo stesso lasso di tempo, vincendo una Supercoppa Italiana, una Coppa Intercontinentale e due scudetti e giocando al fianco di Diego Armando Maradona: eppure numerose sono state le frizioni anche con i tifosi del Napoli, dopo il litigio con l'ex tecnico partenopeo Rafa Benitez, apostrofato con il termine "disonesto", che sancì una rottura incolmabile con tutto l’ambiente azzurro, dalla società ai tifosi.



COSA FARA' ORA? - Una sorta di "mangia-allenatori", una nomea che gli resterà cucita addosso. Cosa farà adesso Mauro? Dopo la carriera calcistica, quella politica (eletto in Calabria alla Camera dei deputati per le liste dell'Ulivo e consigliere comunale a Torino) e quella da opinionista, ora intraprenderà una nuova strada: ciò che è sicuro è che la sua rimarrà una voce fuori dal coro.



@AleDigio89