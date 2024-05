Sky Sport - Italia, Fagioli tra i preconvocati di Spalletti: due nomi a sorpresa, un ballottaggio da sciogliere

39 minuti fa



Manca sempre meno al via degli Europei ed è già tempo di convocati. Germania, Francia, Inghilterra e altre hanno già diramato una prima lista da scremare in seguito. Lo farà a breve anche l'Italia ma le prime indiscrezioni rivelano alcune tra le sorprese che ha preparato il ct Luciano Spalletti.



LE SCELTE - Secondo quanto riporta Sky Sport, nella lista dei 30 preconvocati ci sarebbe anche Nicolò Fagioli, appena rientrato dalla squalifica di sette mesi per scommesse e tornato in campo con la Juve in casa del Bologna. La lista verrà comunicata giovedì e, al suo interno, dovrebbero trovarsi anche i nomi di Giovanni Fabbian del Bologna, di Michael Folorunsho del Verona, mentre ci sarebbe un solo posto da assegnare a uno tra Riccardo Orsolini e Matteo Politano.