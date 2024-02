Slavia Praga da non sottovalutare: davanti alla Roma nei gironi, occhio a Vaclav Jurecka

Redazione CM

L'urna di Nyon ha messo di fronte Milan e Slavia Praga, una doppia sfida che vale un posto nei quarti di finale di Europa League. Il match di andata è in programma il 7 marzo a Milano, il ritorno il 14 marzo in Repubblica Ceca. Lo Slavia Praga attualmente è al secondo posto del campionato ceco, con 4 punti di distacco dalla capolista Sparta.



LA FORMAZIONE TIPO (3-4-1-2) - Mandous; Zima, Ogbu, Holes; Doudeera, Dorley, Zafeiris, Wallem: Provod, Chyntil, Jurecka.



LA STELLA - Lo Slavia è una squadra che può giocare a 3 o a 4 dietro (con l'ex Torino Zima), in attacco con il tridente o con il trequartista alle spalle delle due punte. L'uomo in più è Vaclav Jurecka, 29enne attaccante centrale che ha segnato 10 gol in campionato, 13 in stagione. Occhio anche a Conrad Wallem, 23enne norvegese che può giocare da trequartista o da esterno d'attacco.



IL CAMMINO - Ha conquistato gli ottavi di finale di Europa League vincendo il girone G, davanti a Roma, Servette e Sheriff con 15 punti sui 18 disponibili. Ha perso solo il 26 ottobre all'Olimpico con i giallorossi, a segno con Bove e Lukaku.



I PRECEDENTI - Non ci sono precedenti tra Milan e Slavia Praga.