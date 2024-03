Slavia Praga-Milan, la MOVIOLA LIVE: espulso Holes per grave fallo di gioco su Calabria, lancio di oggetti in campo

La sfida tra Slavia Praga e Milan, in scena alle 18.45 all'Eden Arena della capitale della Repubblica Ceca, vale per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, dopo il 4-2 per i rossoneri dell'andata. La direzione di gara sarà affidata allo svedese Glenn Nyberg, coadiuvato dagli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist, dal quarto ufficiale Adam Ladebäck, e dal VAR e dall’AVAR, entrambi olandesi, Dennis Higler e Pol van Boekel. Dei seguito gli episodi arbitrali più discussi analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



29' - Il pubblico di casa lancia per protesta bottigliette e altri oggetti in campo.



17' ESPULSO HOLES, SLAVIA IN 10 - Brutto pestone di Holes su Calabria, neanche giallo dal campo. Il capitano del Milan rimane a terra dolorante, l'arbitro viene richiamato dal VAR ed estrae il cartellino rosso per grave fallo di gioco del capitano dello Slavia. Cechi in 10, come all'andata.