. Si riparte dal vantaggio per 4-2 in favore dei rossoneri, maturato nell’incontro di San Siro. La squadra di Pioli avrà dunque due risultati su tre per passare il turno e arrivare ai quarti di finale.Dopo il leggero turnover contro l’Empoli, tornano i titolarissimi in Europa League per Stefano Pioli. Tomori torna dal 1’ al centro della difesa insieme a Kjaer, con Thiaw in panchina. Adli sarà in campo al posto di Bennacer, mentre Leao e Giroud si riprenderanno le loro rispettive posizioni, con Okafor e Jovic pronti a subentrare.La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 253 o, in alternativa, in streaming sulle piattaforme DAZN, Sky Go e NOW TV.: Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Douder, Provod, Zmrzly; Chytil. All. Trpisovsky: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli