Andrea Belotti, attaccante della Roma, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida di Europa League con lo Slavia Praga: "Partita della vita? Concordo con Mourinho: se vinciamo ci qualifichiamo come primi evitando due partite. Anche per loro lo è, speriamo di fare un grande risultato".



COPPIA CON LUKAKU - "Le partite fatte con lui mi fanno sentire bene, è diverso da me. Quando andiamo in campo, tutti sappiamo che dobbiamo dare una mano per la causa. Siamo 11 che inizieranno, più chi subentra dalla panchina. Tutti devono dare una mano".



IL RENDIMENTO - "Lo lascio dire a voi. Io mi concentro sul dare il mio contributo per la squadra. Ho l’obiettivo di fare sempre più gol e più assist per la Roma".