La quarta giornata di Europa League propone il big match Slavia Praga-Roma valido per la vetta del girone G. I giallorossi di José Mourinho con una vittoria ipotecherebbero infatti il passaggio del turno e il primo posto in classifica con due giornate d'anticipo anche perché proprio la formazione ceca, che ospiterà Lukaku e compagni a partire dalle 21, è la rivale diretta per la vetta del gironcino ed è già stata sconfitta per 2-0 soltanto 14 giorni fa. Inevitabile uno sguardo sul derby della Capitale contro la Lazio che arrivrà domenica e che a mezzo stampa si è già acceso nella rivalità fra Sarri e l'allenatore portoghese.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Slavia Praga-Roma, con calcio d'inizio alle 21 di giovedì 9 novembre 2023 sarà trasmessa in esclusiva tv da Sky e ott da Dazn con l'emittente satellitare che utilizzerà i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213). Di conseguenza la gara sarà fruibile su smartphone, tablet e pc attraverso le app SkyGo, Dazn e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Slavia Praga (3-4-2-1): Mandous; Holos, Ogbu, Vicek; Doudera, Zafeiris, Dorfley, Provod; Schranz, Masopust; Chytil.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku.