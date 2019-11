Petr Sevcik, centrocampista dello Slavia Praga, lancia la sfida all'Inter, prossima avversaria in Champions League: "Siamo orgogliosi di essere stati competitivi in ​​tutte e quattro le partite finora, anche con il Barcellona. Siamo piuttosto delusi alla luce di ciò che abbiamo mostrato finora, avremmo sicuramente potuto avere più di punte. Però crediamo di poter battere l'Inter in casa nostra. Vogliamo rimanere nelle Coppe in primavera, la priorità per noi è il terzo posto nel gruppo. La Champions League è una grande scuola di calcio per me. Ho giocato l'Europa League, ma ovviamente la Champions League è molto più alta come livello".