Il tecnico dello Slavia Praga Jindrich Trpisovsky presenta in conferenza stampa la sfida di Champions League con l'Inter: "Girone più difficile? Sappiamo di essere in un gruppo di giganti, ma se non ci credessimo non proveremmo neanche a giocare qui a San Siro. Vogliamo restare in Europa, il campo dice sempre la verità. Abbiamo le qualità per far soffrire qualunque avversario. Sia noi che l'Inter siamo cambiati in estate, noi sappiamo poco di loro ed è un bene che anche loro non sappiano molto di noi. Proveremo a fare più punti possibili in questo girone di ferro, vogliamo lasciare il segno in Europa. Lukaku? Credo che non giocherà, da quello che sappiamo non sta bene, e questo è importanti per noi: senza di lui il gioco sarà per forza diverso, avremo una preoccupazione in meno. Anche se chi lo sostituirà avrà caratteristiche diverse e altrettanto pericolose. La squadra è pronta, siamo preparati. Vogliamo riuscire a sorprendere i nostri avversari, proveremo a imporre il nostro stile consapevoli di avere di fronte un avversario molto forte. Sarà difficile, la storia dell'Inter parla chiaro. Serie A? Conosco il torneo anche grazie a Zeman, ho grande rispetto per lui: si è fatto valere nel calcio, ha una testa dura e per questo è riuscito ad andare lontano. La Serie A è un grande campionato".