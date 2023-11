Se José Mourinho è deputato a pensare alle cose di campo, la società giallorossa deve preoccuparsi anche delle questioni pratiche legate alla trasferta di Coppa contro lo Slavia Praga. Dopo gli 11 daspo comminati all’andata dalla Questura (9 al tifosi cechi), come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è preoccupazione per i tifosi romanisti (circa 1300) che torneranno in trasferta dopo la “squalifica” del primo turno dovuto ai fatti seguiti alla finale di Budapest. Lo stadio di Praga sarà blindato.