Respinta e reazione non convincente sul gol. Poi però tira fuori un paratone per evitare il 2-0 che arriva lo stesso. Stavolta senza colpeSi sarà tenuto qualche barra di cattiveria per il derby. Non sempre è concentrato soprattutto sulle marcature, ma dietro è quello che balla meno: Inizia bene, poi anestetizza talmente la prestazione che resta a guardare. Alcuni errori sono imbarazzanti (77’ Sanches sv: per non demoralizzarlo)E’ maldestra la deviazione su Jurecka che lo vede capitolare in porta col pallone e arriva leggermente in ritardo pure sul raddoppio: Quando spinge può far male, ma ignora Lukaku messo meglio di lui. Errore che pesaCi mette volontà e sacrificio, ma sul secondo gol commette un obrobrio tecnicoTrotterella e va pure bene finché c’è da tranquillizzare. Dopo però ci si aspetterebbe di più (84’ Joao Costa sv): Tanto leggere da essere naif. Non salta mai l’uomo, non combatte e perde palloni. (1’st Cristante 5,5: prova a mettere muscoli, ma appena entra si va sotto): Copre male e spinge peggio. Si riaccende nel finale di primo tempo ma non basta per la conferma (1’st Karsdorp 5: non entra convinto): Prova a far salire la Roma e a regalare maggiore spazio a Lukaku. Tentativi apprezzabili che se non altro costringono lo Slavia a rinculare all’indietro ma non convincono i compagni a seguirlo sempre (64’ Dybala 5,5: non riesce ad accendere la luce)C’è ma non si vede. Nel primo tempo ha l’alibi dei pochi palloni, nella ripresa si confonde spessoAltroché amichevole. Lo Slavia gioca la partita della vita, la Roma proprio no. Brutto passo indietro e primo posto ora da riprendere coi denti