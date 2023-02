Sono tanti i motivi che stanno facendo slittare l'inaugurazione del maestoso Viola Park, fra nodi burocratici e lavori che procedono a rilento. L'intenzione iniziale della Fiorentina era quella di tagliare il nastro già durante questa primavera per poi, come annunciato, far svolgere il ritiro estivo in loco alla prima squadra. Uno scenario che potrebbe però subire delle variazioni. I ritardi stanno infatti inficiando in maniera piuttosto importante i lavori e la Fiorentina sta già valutando soluzioni alternative per quello che riguarda il ritiro che aprirà la prossima stagione.