Slot promuove Chiesa: "Sappiamo che possiamo contare su di lui", cosa può succedere in estate

. Il tecnico dei Reds, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di campionato contro l’Everton, si è soffermato anche su Chiesa, spendendo parole positive nei confronti dell’ex attaccante della Juventus: “È stato bello vedere che ha avuto un impatto sulla partita.”., vinta dal Newcastle per 2-1. Nonostante il risultato, però, l’attaccante italiano si era preso la scena con un ottimo ingresso in campo, condito dalla rete che aveva momentaneamente accorciato le distanze per i Reds.

. Il classe ’97, infatti, percepisce quasi 7,5 milioni di euro a stagione e non è mai riuscito a imporsi con i Reds. Nonostante le buone parole del tecnico olandese, quindi,. Ricordiamo, infatti, che già a gennaio Napoli e Atalanta avevano mostrato un forte interesse per l’esterno italiano anche se, poi, nessuno dei due club aveva deciso di affondare il colpo