Francesco Calzona è dallo scorso agosto l'allenatore della nazionale slovacca. Il 53enne tecnico italiano, negli ultimi anni assistente di Sarri, Di Francesco e Spalletti, ha pareggiato ieri (0-0 contro il non irresistibile Lussemburgo) all'esordio nelle qualificazioni a Euro 2024 e non ha ancora vinto nella sua esperienza da CT: tre pareggi, contro Montenegro, Cile e Bielorussia, e una sconfitta contro l'Azerbaigian all'esordio, in Nations League. La stampa slovacca assicura, nonostante le critiche di una leggenda come Skrtel, che la prossima gara contro la Bosnia non sarà decisiva per il futuro del tecnico.