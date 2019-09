Milan Skriniar, difensore della Slovacchia, parla dopo il ko contro la Croazia, coi croati che ne hanno rifilati 4 agli slovacchi. Queste le parole del centrale dell'Inter: "Abbiamo avuto troppa paura, sin dall'inizio. I croati hanno una grande forza e arrivavano facilmente nella nostra area. Siamo stati fortunati quando loro hanno centrato la traversa, ma nel secondo tempo ci siamo completamente persi; non siamo nemmeno riusciti a fare dei falli per fermarli, almeno per far capire loro che giocavamo in casa nostra. I fischi dei tifosi? Li accetto, non abbiamo mostrato nulla e abbiamo meritato questo schiaffo. Se avessimo fatto qualcosa di buono ci avrebbero sostenuto, ma non era la nostra serata. Penso sia una buona cosa giocare fra tre giorni perché dobbiamo dimenticare questa serata il prima possibile. Anche in Ungheria non sarà facile, ma se vogliamo lottare per qualificarci, dobbiamo fare la partita e cercare risultato".