Slovacchia-Olanda da Serie A: quote molto più equilibrate nella partita di domani a Trnava, entrambe sono fuori dai prossimi mondiali, come l'Italia. Gli unici due precedenti giocati sono stati vinti tutti dagli Oranje, che partono avanti anche per il prossimo incontro, a 2,10 su SNAI. Il primo successo slovacco invece è dato a 3,35, così come il pareggio. I numerosi calciatori della Serie A convocati dai rispettivi tecnici sono un buono spunto per scommettere sui marcatori. Su tutti svetta Marek Hamsik, dato a 3,40, il suo connazionale Milan Skriniar, meno propenso a buttarla dentro, sale fino a 50. Tra gli olandesi la quota più bassa è per l'atalantino Marten de Roon, a 7,50, seguito da Kevin Strootman a 11 e dal neointerista Stefan de Vrij, a 12. Quota 15 per Hans Hateboer, difensore dell'Atalanta, destinato al trasferimento in Bundesliga.