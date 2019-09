Milan Srkiniar, difensore di Inter e Slovacchia, parla dopo la vittoria in Ungheria, coi tifosi ungheresi che hanno fischiato l'inno nazionale slovacco: "In campo ci guardavamo l'un l'altro cercando di capire se ci fosse l'inno o no, perché non sentivamo nulla. La nostra vittoria è stata una buona risposta non solo alla sconfitta contro i croati, ma anche al comportamento dei fan ungheresi. C'erano purtroppo slovacchi che tifavano Ungheria, il che è triste. Tuttavia, siamo grati a coloro che sono venuti nonostante la sconfitta contro i croati e che ci hanno sostenuto per tutto il tempo".