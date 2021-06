Gli ottavi divanno a definirsi,va in scena la terza e ultima giornata delLadidopo due pareggi di fila, non può più sbagliare: di fronte all'Estadio de La Cartuja di Siviglia ladi Stefannel match decisivo per il passaggio alla fase finale del torneo. Le Furie Rosse infatti possono solo vincere per qualificarsi, raggiungendo quota 5 punti e aspettando il risultato diper vedere se da primi, in caso di vittoria polacca o di pari, o da secondi, in caso di vittoria degli uomini di Andersson. Di fronte però Hamsik e compagni non arrivano per fare da comprimari, anzi: la Slovacchia con un pari sarebbe aritmeticamente agli ottavi e con una vittoria potrebbe addirittura arrivare prima nel raggruppamento, menre con un eventuale ko rischia l'eliminazione dal torneo o l'attesa per verificare se rientra tra le migliori terze. In campo tanta Italia: tra gli iberici lo juventino Morata, tra gli slovacchi il parmense Kucka e Haraslin del Sassuolo, oltre all'ex capitano del Napoli.Tutti e sei i confronti tra Slovacchia e Spagna sono stati ufficiali. Le squadre si sono affrontate per l'ultima volta nelle qualificazioni a Euro 2016. La Spagna ha vinto 2-0 a Oviedo il 5 settembre 2015 grazie alle reti nel primo tempo di Jordi Alba (5') e Andrés Iniesta (30' rig.). Il 9 ottobre 2014, i gol di Juraj Kucka (17') e Miroslav Stoch (87') avevano regalato alla Slovacchia un prestigioso 2-1 sulla Spagna a Žilina: questa rimane la sua unica vittoria. Il risultato ha interrotto una striscia di 37 risultati utili delle furie rosse nelle qualificazioni europee o mondiali iniziata nel 2006. I primi confronti diretti risalgono alle qualificazioni per la Coppa del Mondo del 1998. La Spagna ha vinto 4-1 a Santa Cruz de Tenerife e 2-1 a Bratislava, raggiungendo poi la fase finale in Francia. Epilogo simile anche agli spareggi per la Coppa del Mondo 2006. Dopo un 5-1 al Vicente Calderón di Madrid con tripletta di Luis García, le squadre hanno pareggiato 1-1 a Bratislava. Spagna e Cecoslovacchia si sono affrontate quattro volte nelle qualificazioni a EURO e la squadra di casa ha sempre vinto. La Spagna campione in carica ha perso 1-0 a Praga l'1 ottobre 1967, ma la vittoria per 2-1 di tre settimane dopo a Madrid le ha garantito un posto all'edizione 1968. Nei preliminari dell'edizione 1992, la Cecoslovacchia ha vinto 3-2 a Praga ma ha perso 2-1 all'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia: entrambe le squadre, però, sono arrivate dietro la Francia e non si sono qualificate alla fase finale. Un gol di Jozef Štibrányi all'80' ha regalato alla Cecoslovacchia la vittoria per 1-0 contro la Spagna alla Coppa del Mondo 1962 in Cile, unico confronto diretto in una fase finale.Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Haraslin, Kucka, Hromada, Mak; Hamsik; Duda.Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Sergio Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Gerard Moreno.