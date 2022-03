Per l'la sfida con laavrà poco da dire in termini di posta in palio, un'amichevole che le due nazionali avrebbero anche voluto evitare dopo la delusione per l'eliminazione agli spareggi Mondiali. Per, però, quella di martedì non sarà una serata come le altre, perché a Konya si intrecceranno rimpianti e sogni di mercato.. L'esclusione del centravanti delaveva spiazzato e destato perplessità, al netto delaccusato negli ultimi allenamenti indicato come motivo portante della mancata convocazione., non solo per il brillante rendimento del giocatore in questa stagione ma anche e soprattutto per questioni tecniche: fisicità e presenza in area, quello che Immobile, Raspadori e Joao Pedro non hanno potuto offrire per aiutare gli Azzurri a scardinare la difesa macedone. Le polemiche non sono mancate, ma appartengono al passato e si perdono nell'amarezza per la triste notte di Palermo.- Il futuro, però, è un'altra cosa ed è tutto da scrivere. E non solo per quanto riguarda una Nazionale alla ricerca del centravanti giusto per guidare il prossimo ciclo, ma anche e soprattutto per un mercato che vede il nome di Scamacca tra i più chiacchierati. Le pretendenti, d'altronde, sono di primo piano: il, pur mantenendo Origi come pista più calda, tiene un occhio vigile sul bomber del Sassuolo qualora si sviluppassero delle condizioni favorevoli;, che cerca un vero alter-ego di Dzeko e ha incassato anche il gradimento del giocatore. Un derby che dovrà tenere conto degli interessamenti che arrivano dall'estero, più che altro, delle linee che i neroverdi tracceranno per la cessione. Non è nei piani del Sassuolo trattenere i propri big e lo ha confermato anche Carnevali,: in questo senso, il possibile rinnovo fino al 2026 può favorire un'. Il futuro si avvicina e a Konya accarezza il passato: quello che poteva essere contro la Macedonia del Nord e quello che potrà accadere in estate, per Scamacca non sarà una serata come le altre.