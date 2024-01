Smalling, da punto fermo della Roma a fantasma: il punto sul rientro e le sirene di mercato

Da insostituibile a fantasma. La parabola dialla Roma, condizionata fortemente da una, prosegue nella discesa verso il baratro. Sono infatti passati oltre 4 mesi da quando -. Era la terza giornata di campionato e la squadra di Mourinho quel giorno affrontava il Milan, in un match conclusosi sul 2-1 in favore dei rossoneri. Ora, la Roma si guarda attorno per rinforzare un reparto, che senza il centrale inglese pecca in termini numerici e manca di esperienza. Ma ancheIl problema, che ormai persiste da mesi, riguarda un cronicoche tiene in scacco Smalling da ben prima dell'inizio del campionato. Dopo un inizio di campionato in cui Smalling era parso poco brillante (e il solo punto raccolto nelle prime 3 giornate ne è la riconferma), la scelta del giocatore era stata quella di fermarsi per risolvere il problema e rientrare entro un mese., anche a fronte della volontà di non operarsi per evitare un stop ancora più lungo, disegnando un quadro clinico difficile da risolvere., tra dubbi e incertezze.Nei primi tempi di indisponibilità del difensore, non erano mancate le frecciatine di Mourinho, che lamentava unastringendo i denti: "Smalling si tira un po' indietro quando sente dolore...". E allora, nelle ultime ore, si fanno insistenti le voci che vedono il giocatore come. Vista anche l'età del giocatore, tra le possibilità associate al suo futuro c'è quella del passaggio in. Già in estate si erano registrati sondaggi da parte dei club sauditi, spenti però dalla volontà dei giallorossi di continuare con lui. E infattiIn entrata, è indubbio cheche - a prescindere da Smalling - risulta decisamente corto. Allo stato attuale delle cose, Mourinho può contare sui soli, visto ancheè rimasto fermo per tanto tempo per rottura del crociato (). In entrata in questi giorni si erano fatti i nomi didell'Union Berlino (sul quale c'è poi stato un dietrofront) edel West Ham (ormai ad un passo dal Monaco). Il budget ridotto e i recenti sviluppi che vedono Tiago Pinto pronto a salutare la dirigenza giallorossa , alimentano però i dubbi legati alle prossime mosse di mercato. In ogni caso, la Roma dovrà fare qualcosa in quel reparto e