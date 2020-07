Il Manchester United non ha aperto alla permanenza con sconto di Chris Smalling alla Roma che verosimilmente rinuncerà al centrale anche in Europa League. Secondo il Corriere dello Sport i Red Devils sono irremovibili nella richiesta di 20 milioni di euro che il club giallorosso non vuole assecondare al punto che ha virato fortemente su Jan Vertonghen, svincolatosi dal Tottenham.