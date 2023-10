Nuovo furto in casa Smalling. Un gruppo di ladri si è introdotto nell'appartamento del 34enne inglese in zona Tor Carbone, nella Capitale, e, dopo aver infranto il vetro di una finestra, hanno tentato di portare via la cassaforte. Sarà il difensore inglese, out oggi a Trigoria, a segnalare eventuali oggetti mancanti. La cassaforte, vero obiettivo dei malintenzionati, è rimasta al suo posto. Le indagini sono affidate ai poliziotti della Squadra Mobile di Roma e della Polizia Scientifica. Il calciatore aveva già subito una rapina a mano armata nella sua casa nel 2021 e un tentato furto nel 2023.