L'entusiasmo acceso soltanto pochi mesi fa per la conquista della Conference League e riesploso in tutta la sua forza quando, pochi minuti fa, è arrivato l'ok definitivo dialla chiamata di. Da queste basi riparte la stagione di unache punta ora a tornare tra le big del nostro campionato, affidandosi anche ad un elemento imprescindibile comeIl centrale difensivo inglese ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport, in cui analizza lo stato d'animo del mondo giallorosso.e costruire una base dalla quale ripartire", dice l'ex Manchester United. Sulla sua esperienza sin qui con la maglia della Roma: ". In allenamento sono atterrato male dopo un intervento. Un infortunio non grave ma fastidioso e me lo sono trascinato per diversi mesi.ma sono riuscito a risolvere i problemi fisici senza cure particolari. C’era bisogno di tempo, invece provai ad anticipare i tempi del recupero per aiutare la squadra, ho spinto molto per rientrare e ho peggiorato la situazione. Alla fine il segreto è stato lavorare molto e rispettare i tempi di recupero".Sul rapporto con: ", non a caso ha vinto subito, alla prima stagione".Sulle ambizioni della Roma: "Abbiamo trovato una buona continuità alla fine della stagione scorsa, quella che ci era mancata prima e per la quale avevamo lasciato punti per strada. La spina dorsale della squadra è buona, il gruppo è unito, conosciamo l’allenatore, che lavora con noi da un anno. Tutte le squadre possono migliorarsi, chiunque dovesse arrivare sarebbe un’aggiunta importante.Questo club è fuori da troppo tempo dalla competizione europea più importante. Deve rientrare tra le prime quattro per partecipare alla Champions e poi provare a vincere un altro trofeo"., alla luce del contratto in scadenza il prossimo giugno: ", non si può sfuggire alla propria età, ma si hanno gli anni che si sentono. Ho sempre cercato di non avere rimpianti, gioco ogni partita come se fosse l’ultima, vado sempre in campo per dare tutto, per non lasciare nulla d’intentato. Non sono cambiato oggi che ho trentadue anni, ho sempre affrontato una partita per volta.