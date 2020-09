Brutte notizie per il mercato in difesa dellache è stata costretta nella giornata di oggi a cambiare decisamente i propri piani virando dal ritorno ambitissimo dinella capitale verso due trattative più alla portata e meno complicate da portare a conclusione che portano ade, soprattutto,al club giallorosso nè sui 20 milioni di euro di richiesta economica, né sulle modalità del trasferimento. Una posizione ferrea che ha fatto inevitabilmente cambiare i piani mercato a Trigoria.Considerata la pistacome virtualmente chiusa l'ad Fienga ha messo nel mirino due giocatori dalle caratteristiche simili, ovvero adatti e pronti a giocare in una linea difensiva a 3. Il primo ha casa a Torino, dove resta in uscita, ma non a cifre contenute, e risponde al profilo di Armando Izzo. Il secondo, per cui la trattativa si sta facendo incandescente portaNulla di chiuso, nulla di ufficiale, ma l'inserimento della Roma sul difensore albanese del Verona ha spiazzato tutti i club interessati. Insebbene, rispetto al Manchester United con Smalling, il Verona possa aprire ad un'operazione in prestito con riscatto posticipato nel tempo. Una carta fondamentale per il bilancio giallorosso.