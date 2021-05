All'estate, e alla sessione di mercato, manca ancora parecchio tempo ma le voci di mercato all'ombra della Lanterna continuano a moltiplicarsi. Uno dei nomi più gettonati, in quest'ottica, è ovviamente quello del gioiellino della Sampdoria Mikkel Damsgaard, già attenzionato da numerose società.



A rilanciare le indiscrezioni sul possibile futuro del danese classe 2000 è il prestigioso quotidiano spagnolo As. Secondo il giornale, il calciatore in Italia sarebbe monitorato da Inter, Juventus e Roma, con le tre società che avrebbero già chiesto informazioni alla Sampdoria. Ora però per Damsgaard ci sarebbe anche concorrenza dall'estero. Il fantasista sarebbe stato infatti inserito nella lista della spesa da due società di Premier League, ossia il Tottenham e il Leicester.



Il Doria attualmente considera almeno triplicato il suo valore. Damsgaard era arrivato a Genova per 7 milioni, la quotazione attuale invece si aggira attorno ai 20-21 milioni. Da Corte Lambruschini continuano a far sapere di non avere fretta di cedere il giocatore, ma Ferrero molto probabilmente ascolterà tutte le proposte.