In vista di Ajax-Real Madrid, ottavo di finale di Champions League, il doppio ex Wesley Sneijder parla a Marca: "Credo che per l'Ajax sia il momento miglior per affrontare il Real, che non vedo tanto forte come negli ultimi anni. La squadra olandese è molto giovane, ma ha qualità da vendere e in casa gioca sempre bene. I Blancos restano favoriti, ma non sarà facile e molto dipenderà dal risultato della partita d'andata".



SENZA RONALDO - "Sapevo che il Real Madrid dipendeva molto da Ronaldo", aggiunge Sneijder: "Era lui che faceva sempre la differenza. Questo è il motivo per cui non mi sorprendono le difficoltà che ha adesso la squadra. Cristiano nei momenti brutti si metteva il Real sulle spalle. Se ci fosse ancora lui, l'Ajax avrebbe molto meno chance di passare il turno".