Wesley Sneijder, ex trequartista di Inter, Ajax, Real Madrid e Galatasaray, protagonista assoluto del triplete nerazzurro, parla a foxsport.nl del suo passato da calciatore: "Se solo avessi vissuto il calcio al 100%, sarei stato al livello di Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Ma non ho rimpianti, perché semplicemente non l'ho voluto. Non è che non potessi farcela, semplicemente non mi andava. Ho preferito godermi la mia carriera per quello che è stata, sia in campo che fuori. Ho vinto tutto quello che si poteva vincere a livello di club, quindi non ho alcun rimpianto".



IL COMPAGNO PIU' FORTE - "Guti. Quando sono diventato titolare al Real Madrid non mi ha parlato 3 mesi perché lui finiva in panchina al posto mio, poi però abbiamo cominciato a giocare insieme e avevamo un’intesa incredibile. Un calciatore fenomenale, probabilmente il migliore con cui abbia mai giocato".