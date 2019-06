Wesley Sneijder, trequartista ex Ajax, Inter e Real Madrid tra le altre, parla di Donny van de Beek, oggetto del desiderio di due dei suoi ex club (nerazzurri e Merengues), al De Telegraaf: "Penso che questo sia davvero meraviglioso per Donny. Lo merita. Don ha avuto il compito più difficile di tutti i talenti. Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong all'Ajax erano indiscussi sin dall'inizio, ma Van de Beek inizialmente non giocava titolare o veniva sostituito. Se hai cosi tanto carattere e lo dimostri anche in campo vuol dire che meriti di giocare nel Real Madrid. Penso che il suo trasferimento al Real sia la cosa migliore rispetto a tutte le altre offerte, che sono grandiose".



RETROCESNA - "Abbiamo parlato molto del Real Madrid anche lì. È il club più bello del mondo, punto. Basta guardare la sua storia. Senza nulla togliere all'Ajax, ma il Real Madrid è perfetto"