Wesley Sneijder, ex trequartista dell'Inter, ha dichiarato, nella trasmissione Veronica Inside, che non si vaccinerà: "Sono una di quelle persone pazze che non si vaccinerà. Conosco tante persone che sono state vaccinate, ma hanno contratto ugualmente il Covid. Se fai un tampone prima di partire, allora in quel caso hai la certezza che non sei stato contagiato. A me invece può capitare di sedermi accanto a qualcuno sull'aereo che è stato vaccinato e che invece è positivo".