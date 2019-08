Wesley Sneijder, centrocampista ex Inter, da poco ritiratosi dal calcio, ha parlato al Telegraaf: "Voglio certamente fare l’allenatore. Voglio guidare i calciatori e portare la mia esperienza: ho vinto la Champions League e sono arrivato in finale del Mondiale. Ho sperimentato tutto: dall’organizzazione alla nutrizione, dall’allenamento mirato al rapporto con la stampa, dall’essere infastidito per i problemi di pagamento all’Inter fino all’accoglienza da eroe a Madrid, Milano e Istanbul. Tutto questo posso trasmetterlo ai giovani".



PROPOSTE - "Stanno nascendo molte opportunità. Ovunque io abbia giocato, ho lasciato ottimi ricordi a compagni, tifosi, club e stampa. È una cosa molto positiva per il post-carriera. Voglio fare qualcosa che riguardi i trasferimenti. La cosa grandiosa è che anche club in cui non ho mai giocato mi hanno accolto a braccia aperte. Inoltre parlo spagnolo, italiano, turco, inglese e olandese. Sarebbe stato facile lavorare per il mio agente Guido Albers, ma non ho mai scelto le cose facili. Voglio ottenere il massimo da me stesso e se avrò bisogno chiederò l’aiuto di Guido. È un grande passo ma so di poterci riuscire“.