Ancora una volta Juventus e Milan di fronte. Questa volta per una amichevole in programma nell’ambito del Soccer Champions Tour in corso di svolgimento negli Stati Uniti e che si concluderà il 2 agosto prossimo. Non un torneo qualsiasi ma una competizione internazionale di altissimo spessore tecnico per la presenza oltre alle due formazioni italiane anche, in rigoroso ordine alfabetico, Arsenal, Barcellona, Manchester United, e Real Madrid. Due italiane, due inglesi e due spagnole, tre diverse scuole calcistiche in un confronto di altissimo livello. Per il Milan sarà il secondo impegno dopo aver affrontato e perso contro il Real Madrid capace di imporsi per 3 a 2 dopo essere stato in svantaggio per 2 a 0. Per la Juve, invece, sarà l’esordio in quanto ha dovuto rinunciare alla partita con il Barcellona annullata per un virus che ha colpito numerosi giocatori blaugrana. Le due italiane si affronteranno nel Dignity Health Sports Park di Carson nella contea di Los Angeles domattina alle 4,30, le 19:30 ore locali di giovedì 27 luglio. Anche lo scorso anno Allegri e la sua squadra parteciparono all’evento dove si aggiudicarono la gara con i messicani del Deportivo Guadalajara, pareggiarono con il Barcellona e persero con il Real Madrid. Questa volta il tecnico bianconero dovrebbe proporre Kean in attacco, l’autore di una doppietta lo scorso anno con il Barcellona, che andrà a far coppia con Chiesa. Centrocampo a cinque con gli esterni Weah e Cambiaso, Locatelli in cabina di regia affiancato da McKennie e Miretti. Tre i difensori davanti a Szczesny con Bremer a centro, Danilo a destra e Gatti sul versante opposto. Dall’altra parte del campo Stefano Pioli, il tecnico rossonero, dovrebbe schierare una retroguardia a quattro con Thiaw e Tomori coppia centrale, Calabria terzino destro e Theo Hernandez sinistro. Krunic, a metacampo, potrà contare su Loftus-Cheek e Reijnders che si proporranno a sostegno del tridente formato da Giroud al centro affiancato da Pulisic e Leao. Sulla lavagna è confronto da quasi tripla con i rossoneri leggermente favoriti ma 2 alto a 2,32, non lontanissimo dall’1 bianconero a 2,68 e con l’X a 3,35. In doppia chance l’1X è bancato a 1,50, l’X2 a 1,40 e l’12 moltiplica per 1,28 mentre goal è offerto a 1,58 e il nogoal a 2,12.