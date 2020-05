Drastico calo di interesse social per il calcio. Come racconta uno studio di Socialmediasoccer, piattaforma che opera un monitoraggio quotidiano delle pagine ufficiali, raccontato da Leggo, il calo è stato drastico per i club. Se resistono i top player come Ibra, CR7 o Zaniolo, calano Immobile, Insigne e Dzeko. Ma sono i club a raccogliere i cocci social.



SOCIAL CROLLO - La pagina Facebook della Juve è scesa da una media di 2.900 commenti quotidiani a circa 700. Al Milan era attribuita una media di 4.300 commenti al giorno, adesso siamo intorno ai 670. Anche l’Inter è in perdita di 1100, gli interventi dei tifosi del Napoli si sono ridotti di due terzi. Anche quelli di Lazio e Roma hanno subito gli stessi ingenti cali: quasi 2/3 dei commenti. Crollo dell'Atalanta: quasi il 90% dei commenti in meno.