Social Football Academy, la rivoluzione del calcio

Ricordate ‘Campioni il sogno’, il reality sul calcio di un po’ di anni fa? Ecco, a distanza di tempo c’è un ragazzo che ci riprova. Anzi: il progetto è ancora meglio.- Saranno gli utenti delle pagine social a scegliere la rosa da comporre e chi giocherà di settimana in settimana.. Sui profili social della squadra, della pagina 'Che fatica la vita da bomber' e altri canali social calcistici verranno trasmesse in diretta le sfide con le quali il pubblico sceglierà chi mettere in campo (basterà un like).- Ultimi dettagli da definire e si parte. La stagione 2024/25 sarà quella della rivoluzione,, l’iscrizione è aperta a tutti i ragazzi dai 15 ai 38 anni, gli ingaggi possono arrivare anche a 3/4mila euro bonus compresi.- La società sarà in mano a un azionariato popolare, gli allenatori saranno due,. “In Italia siamo 60 milioni di allenatori” ha detto De Zerbi. È arrivato il momento di dimostrarlo.