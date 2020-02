Social Immobile. Dopo il gol del pareggio siglato contro l'Inter, l'attaccante della Lazio si gode anche l'affetto dei tifosi biancocelesti. Su Instagram gli fanno tantissime domande, eccone alcune riportate da Cittaceleste.it: “Con chi vai d’accordo in squadra?" ed Immobile: "Con tutti, i miei compagni sono fantastici”.



PRESSIONE E TIFOSI - I tifosi indagano anche le sue responsabilità da rigorista: "Non è facile, ma la pressione e lo stress fanno parte del calcio. A volte va bene e a volte va male…”. Anche la fama nel quotidiano può essere stressante: “La gente educata mi fa sorridere ed emozionare, soprattutto quando mi dicono che sono una brava persona”.



LAZIO E IMMOBILE - Infine qualche piccolo accenno di vita di spogliatoio, una domanda su Lazzari, in alcune stories il suo autista ufficiale: "No, l’ho licenziato perchè non conosce le strade". Un accenno al grande legame con Acerbi: “È più geloso Jessica o Acerbi?”. Pronta la risposta: “Senza dubbio Acerbi”.