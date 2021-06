Dopo la sanzione da 50mila euro inflitta dall'UEFA a Zlatan Ibrahimovic, lo stesso svedese è tornato a parlare della società di scommesse di cui era proprietario con il 10% di quote. Si tratta di Bethard, agenzia di betting con sede a Malta: "Se sono preoccupato? No, perchè le cose si stanno risolvendo. Non ho fatto niente contro il sistema, anzi sono appena tornato in Europa ho subito cercato di sistemare le cose", le parole di Ibrahimovic alla Gazzetta dello Sport. A fine maggio il marchio di Bethard è stato venduto alla Esports Entertainment Group per poco meno di 16 milioni di euro.