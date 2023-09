Torna il sereno tra Sergio Aguero, ex attaccante argentino del Barcellona e del Manchester City, e Sofia Calzetti: i due erano finiti al centro dei pettegolezzi per una crisi che stavano attraversato, ma l'influencer ha precisato come stanno le cose.



"Con Sergio va tutto bene, stiamo tornando insieme, parliamo, ci vediamo e condividiamo. Siamo andati a un matrimonio. No, non ci sono terzi incomodi, non ha niente a che fare con questo. C'entrano i problemi di relazione, le discussioni che si possono avere. Ma niente a che fare con terzi, niente di serio. La gelosia? Era più all'inizio della relazione. È cambiato molto. È sempre disposto a migliorare, a cambiare. Siamo entrambi disposti a evolvere insieme. È questo l'importante".



