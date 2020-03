Il Torino è pronto a richiamare Jacopo Segre dal prestito al Chievo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha convinto tutti gli osservatori granata che si sono succeduti in questi mesi per tenerlo sotto controllo. E in virtù di queste relazioni a larga maggioranza positive, la società ha già deciso che nella prossima stagione Jacopo verrà inserito nella rosa di prima squadra.



Massimo Bava e Moreno Longo hanno già inciso molto sulla crescita di questo giovane. Il d.s. granata, quando curava soltanto il settore giovanile, lo prese dal Milan per portarlo in Primavera, dove l’allenatore Longo lo faceva giocare tutte le volte che poteva, avendo un centrocampo molto ben fornito di talenti. La sua storia al Milan ricalca quella di Simone Verdi perché in rossonero Jacopo ha attraversato tutte le formazioni giovanili. E quando, a 12 anni, entrò nella cerchia privilegiata dei… raccattapalle a San Siro, ebbe modo di poter ammirare da vicino, occhi sgranati, il suo idolo: David Beckham: "Sono riuscito poi a conoscerlo a un evento benefico, ho fatto in tempo a dirgli che è sempre stato il mio modello e che spero di arrivare a giocare in A".