era un singolo della band scozzese Del Amitri in occasione del Mondiale 1998. Sono passati 23 anni ma musica e parole sono ancora d’attualità. Lche nel 2016 chiuse la sua avventura in semifinale contro il Portogallo. Il girone con Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca è tosto, ma le chance per accedere alla fase a eliminazione diretta ci sono, anche senza il supporto della Tartan Army. La squadra ha buona qualità, soprattutto in mezzo, e tanto entusiasmo. E un allenatore troppo sottovalutato come Steve Clarke​.: Craig Gordon (Heart of Midlothian), David Marshall (Derby County), Jon McLaughlin (Rangers): Liam Cooper (Leeds United), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (KV Oostende) Scott McKenna (Nottingham Forrest), Stephen O'Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Arsenal)Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Fleck (Sheffield United), Billy Gilmour (Chelsea), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United), David Turnbull (Celtic)Ché Adams (Southampton), Lyndon Dykes (Queen's Park Rangers), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United), Kevin Nisbet (Hibernian)La Scozia ha chiuso al terzo posto il gruppo I con 15 punti, dietro a Belgio 30 e Russia 24. Il pass per Euro 2020 l'ha conquistato vincendo entrambe le partite di spareggio ai rigori: 5-3 la semifinale contro Israele, dopo lo 0-0 nei 120', 5-4 la finale contro la Serbia, dopo l'1-1 dei supplementari.14 giugno, ore 15:18 giugno, ore 18:22 giugno, ore 21:Manca un big, soprattutto là davanti. Dykes ha giocato una buona stagione con il QPR (12 gol in Championship), ​Ché Adams e Fraser hanno colpi e possono giocare da 9, ma tutti e tre non sono dei trascinatori. Clarke punterà sulla voglia di rivalsa di capitan Robertson, che arriva da un'annata sulle montagne russe con il Liverpool, e sul tanto talento in mezzo al campo: da McGinn (sette gol nelle qualificazioni) a ​McTominay, da ​Turnbull a ​Gilmour, 19enne prodotto dell'academy del Chelsea.