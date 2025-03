Sogno e incubo, il Malaga illuso dallo sceicco: solo un fuorigioco tra la semifinale di Champions e la 3ª serie

LA RAPIDA ASCESA

La stagione 2010/2011 parte con i migliori propositi, ma non c'è molta pazienza visti gli investimenti per circa 20 milioni di euro (tra gli acquisti Eliseu e Rondon) per mettere a disposizione del portoghese Jesualdo Ferreira una rosa all'altezza delle ambizioni. Dopo nove giornate, nonostante il gioco fosse apprezzabile, i risultati spinsero Al Thani a cambiare affidando le redini a Manuel Pellegrini, "l'ingegnere" che poi avrebbe portato il Manchester City all'affermazione in Premier League. Per arrivare in fretta alla salvezza e rilanciare nella stagione successiva, in inverno arrivano Júlio Baptista dalla Roma, Sergio Asenjo in prestito dall'Atlético Madrid, l'attuale tecnico del Chelsea Enzo Maresca da poco svincolatosi dall'Olympiacos, e Martín Demichelis dal Bayern Monaco. In estate è una parata di stelle per la stagione successiva, la 2011/12: van Nistelrooij e Mathijsen dall'Amburgo, Diego Buonanotte dal River Plate, Monreal dall'Osasuna, Toulalan dall'Olympique Lione, Sánchez dal Siviglia, Santi Cazorla dal Villareal. Dal Valencia quello che si presentava come il colpo stellare, Joaquin, e quello che si sarebbe rivelato il migliore di tutti, un ancora semisconosciuto Isco. Per tacere del portiere Kameni arrivato nel gennaio seguente.