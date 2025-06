Sogno e incubo: il Palermo e la Coppa Italia sfiorata nel 2011, l'apice dell'era di Zamparini e l'inizio della fine

LA STAGIONE – Il Palermo aveva mancato l’appuntamento con la storia in una stagione quella, come praticamente tutte quelle marchiate Zamparini, in cui successe praticamente qualsiasi cosa. Era il settimo campionato di fila in Serie A, un record per il club, c’era da festeggiare il ritorno in Europa dopo 3 anni. La squadra è forte, giovane (età media di 24,2 anni) e piena di campioni in divenire. La prima uscita ufficiale è in piena estate col doppio confronto negli spareggi di Europa League contro gli sloveni del Maribor, vinto per 5 a 3 nel computo totale. Una doppia sfida in cui scatta anche la scintilla con e per Ilicic, subito portato in Sicilia. I risultati in campionato però sono troppo altalenanti tanto che a novembre Sabatini si dimette. A dicembre i rosanero poi escono dall’Europa League in un girone tutt’altro che insormontabile con Sparta Praga, Losanna e Cska Mosca. Arrivano ko che resteranno nella storia del club: lo 0-7 in casa con l’Udinese che porta all’esonero di Rossi, il 4-0 incassato dal Catania nel derby quando in panchina c’era già Serse Cosmi. Questi viene a sua volta esonerato dopo quattro partite e soli tre punti fatti, sostituito dal richiamato Rossi. Un’altalena di risultati negativi ma anche di successi contro big del nostro calcio che fanno chiudere la stagione dei rosanero all’ottavo posto, con 56 punti ma anche con la seconda peggior difesa (ben 63 goal subiti). Una campagna che avrebbe potuto essere salvata però dal trionfo in Coppa Italia.