1997/98: AVVIO IN SALITA - Inevitabile che quindi Zaccheroni arrivi all'inizio del '97/'98 con il 3-4-3 come certezza e fondamento per proseguire la costruzione della squadra. Dal mercato arrivano l'esperto centrocampista belga Johan Walem, torna Francesco Statuto, torna dal prestito Jonathan Bachini e approdano in Friuli giovani promettenti come Stephen Appiah e Martin Jorgensen. La formazione tipo è presto fatta: Turci tra i pali; Pierini, Calori e Bertotto in difesa, Giannichedda e Walem in mezzo al campo; Helveg e Bachini sulle fasce; Poggi, Bierhoff e Amoroso a inventare e segnare davanti. Una squadra votata all'attacco, spettacolare, che concede parecchie reti ma spesso e volentieri è capace di segnarne anche di più. Nonostante le buone premesse, la stagione parte con la sconfitta per 3-2 contro la Fiorentina di Batistuta. Da lì le due vittorie consecutive a Lecce e in casa contro il Milan, a cui Bierhoff realizza i suoi primi due goal in campionato. Arrivano poi il pesante ko di Parma (4-0) e quello di Torino contro la Juventus (4-1), intervallati dai quattro punti contro Sampdoria ed Empoli.