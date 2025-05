Sogno e incubo, la Fiorentina 1998/99: quando Edmundo preferì il Carnevale di Rio al terzo Scudetto

MERCATO FLOP E LA DOPPIA MAZZATA

Una squadra che inaspettatamente (sì, ma quanto inaspettatamente?) guida il campionato andrebbe puntellata a dovere per inseguire il grande obiettivo, ma, ironia della sorte, invece che puntelli, Cecchi Gori prese il giovane portiere Giacomo Puntelli, più i centrocampisti Ficini dall'Empoli e Vakouftsis dal Panathinaikos. Tanto meglio di così, in attacco, era difficile fare...

Detto fatto, appena chiusa la sessione invernale di calciomercato ecco il patatrac: dopo due 3-0 secchi a Empoli e Vicenza nelle prime due di ritorno, in Fiorentina-Milan 0-0 Batistuta scatta nel finale ma rovina a terra, chiamando i medici: stiramento dei legamenti collaterali mediali del ginocchio. "Non è giusto così", ammise uno sportivissimo Eriksson in vista della lotta Scudetto". "Avrei preferito perdere la partita e fare un punto in meno che perdere Bati", sospirò Trapattoni, che aveva appena perso il suo cannoniere. Ma aveva ancora Edmundo, no? Beh, no: incredibile ma vero, in quei giorni c'era il Carnevale di Rio de Janeiro, e l'attaccante aveva ottenuto il permesso di partire e parteciparvi. "Se la società ha deciso così, sarà la società a prendersi le proprie responsabilità", commentò Torricelli con amarezza.

Contro l'Udinese, il weekend successivo, Oliveira ed Esposito non riuscirono a sobbarcarsi il peso enorme lasciato dai due attaccanti titolari, e il Pampa Sosa all'80' inflisse la sconfitta che, idealmente, segnò la fine del sogno Scudetto. Il rientro dal Brasile di Edmundo non evitò due pareggi contro Roma e Salernitana, poi ecco un eroico successo per 2-1 sul Parma. "Non è finita" pensarono tutti, anche perché contro il Venezia rientrava Batistuta. Ma non era al meglio, e al Penzo fu l'astro nascente del Chino Recoba (tripletta nel 4-1 finale) a mortificare ogni ambizione di titolo.