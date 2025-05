Sogno e incubo, la Juventus dei 102 punti: storia e segreti di un record ancora imbattuto in Serie A

Paolo D'Angelo

3 minuti fa



Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la nuova rubrica di calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.



Ci sono stagioni che restano impresse nella memoria collettiva, capaci di andare oltre i numeri e le statistiche, come quella che vide la Juventus conquistare il suo trentesimo scudetto nel 2013/2014. Una stagione ancora oggi ricordata per un traguardo storico: quello dei 102 punti conquistati in Serie A. Non stiamo parlando di una semplice squadra, bensì di una macchina perfetta, costruita giorno dopo giorno da Antonio Conte. Il tutto, a coronamento di un percorso iniziato due anni prima, sempre sotto la guida del tecnico salentino. In questo viaggio ripercorreremo, quindi, la cavalcata trionfale della Juventus, per quella che è stata una stagione da record.